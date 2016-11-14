Санкт-Петербург, 14 ноября, 2016, 16:03 — ИА Регнум. В Петербурге замазали краской мемориальную доску Александру Колчаку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 14 ноября, в историко-культурном центре «Белое дело», который является инициатором появления доски на фасаде дома №3 по Большой Зелениной улице.

Краска

«Доску замазали краской, ущерб не смертельный. При современных технологиях и качестве химии мы ее отмоем, конечно же», — сказал один из координаторов установки доски. Он не смог уточнить, в какие сроки это удастся сделать. Кроме того, пока речь не идет о выставлении поста охраны у дома №3. «Там достаточно много камер, это должно остудить пыл вандалов. Еще сильнее их пыл остынет, если нападавших быстро разыщут. Стоит напомнить, что доска законная, она согласована, во время ее согласования проходили общественные слушания, и ни у кого из жителей не возникло претензий, даже у депутатов от КПРФ. Те, кто выступает против, занимаются самопиаром. Людям нужно заявить о том, что они есть. Мемориальная доска Колчаку — это инициатива снизу, многие петербуржцы сдавали на нее деньги», — подчеркнул он.

По мнению активистов «Белого дела», любой вандализм в отношении доски — это «плевок в лицо общественности и закона». Между тем, движение «Суть времени», которое ранее выступало против мемориальной доски финскому маршалу Карлу Маннергейму, и в этот раз стало противником появления таблички, считая его военным преступником времен Гражданской войны. В частности, Смольнинский районный суд готовится рассмотреть иски к правительству Санкт-Петербурга против появления доски.

Напомним, доску Александру Колчаку планировалось торжественно открыть 16 ноября в день рождения адмирала (1874−1920).