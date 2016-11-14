Москва, 14 ноября, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Быстрое снижение ставок в экономике облегчит положение бизнеса, но приведет к обеднению населения, это не та цена, которую надо платить на снижение ставок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе совместного заседания трех экономических комитетов Госдумы, посвященного рассмотрению Основных направлений денежно-кредитной политики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Самый важный итог двухлетнего периода адаптации экономики к новым условиям — это то, что экономика начинает нащупывать новую модель развития, задача ЦБ — поддержать этот процесс, обеспечить стабильные финансовые условия для формирования внутренних источников инвестиций», — сказала она.

«Идеи о слишком быстром снижении ставок, о накачивании экономики дешевыми деньгами, о льготном финансировании избранных проектов, на наш взгляд, опасны. Это может привести к ускорению инфляции, обесценению доходов и обесценению сбережений людей, дальнейшему росту долговой нагрузки, что несет в себе риски для экономической стабильности и может привести даже к финансовым пузырям», — добавила глава ЦБ.

Такая политика не поможет перейти к новой модели экономического роста, наоборот, законсервирует обнаружившую свою неэффективность текущую модель, подчернула она.

ЦВ результате таких действий может быть только кратковременный всплеск экономических показателей, но он не будет связан ни в повышением конкурентоспособности, ни с эффективностью экономики», — полагает глава ЦБ.

По расчетам ЦБ, затем неизбежно наступит спад, и страна останется «у разбитого корыта», «потеряет время, которое могло бы быть использовано для создания условий для по настоящему качественного и устойчивого роста», полагает Набиуллина.

«Слишком быстрое снижение ставок, не обоснованное фундаментальными экономическими тенденциями, может привести к всплеску инфляции. Да, мы облегчим условия работы бизнеса, но сделаем это за счет обеднения населения, это, на наш взгляд, не та цена, которую надо платить», — отметила она.

Ставки для бизнеса надо снижать не за счет роста цен, а на базе снижения инфляции», — уверена глава ЦБ.