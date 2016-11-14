Москва, 14 ноября, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Дата оглашения Послания президента РФ Федеральному собранию уже определена, но пока держится в секрете. Об этом 14 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представитель Кремля отказался пока назвать дату оглашения Послания, хотя добавил, что она определена.

«Международная часть не может быть больше [в Послании], потому что приоритет, естественно, — это внутрироссийское развитие: это и экономика, и социальные вопросы, и внутренняя политика», — сказал Песков ТАСС.

По его словам, «международная часть никак не может доминировать».

Ранее в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин до конца 2016 года выступит с посланием Федеральному Собранию.

«[Послание Федеральному Собранию] планируется», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.