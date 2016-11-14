Ярославских дорожников усилили московской техникой
Ярославль, 14 ноября, 2016, 15:21 — ИА Регнум. 14 ноября Ярославская область получила в подарок от мэрии Москвы 15 единиц снегоуборочной техники. Преимущественно техника поступит в распоряжение Ростовского филиала государственного предприятия «Ярдормост», уточнил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор предприятия Виктор Лифанов.
Церемония передачи спецмашин (в их числе самосвалы, грейдеры, комбинированные дорожные машины, тракторные щетки и т.д.) состоялась на Советской площади в Ярославле. Ключи от них передал дорожникам лично глава региона Дмитрий Миронов.
Главный дорожный подрядчик Ярославской области получит 9 единиц техники. Вся она отправится в недавно открывшийся Ростовский филиал «Ярдормоста». Еще 6 машин переданы двум ярославским муниципальным предприятиям — МБУ «Горзеленхозстрой» и МУП «Спецавтохозяйство по уборке города».
«Пока техника передается нам на условиях безвозмездного пользования. После оформления всех документов она поступит в собственность ГП «Ярдормост» и «Горзеленхозстрой», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор предприятия Виктор Лифанов.
И.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов, в свою очередь, на своей странице в Facebook выразил главе региона благодарность за помощь.
«Техника очень нужна городу. От ее количества, безусловно, зависит качество уборки городских улиц, тротуаров и дворов. Даже при круглосуточном режиме работы без нужного количества спецтехники времени требуется гораздо больше», — прокомментировал Владимир Слепцов.
Отметим, что городской «Горзелензозстрой» содержит ряд площадей, парков и скверов Ярославля, а «Спецавтохозяйство» убирает Фрунзенский и Красноперекопский районы города по договору субподряда с «Ярдормостом».