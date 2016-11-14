Ярославль, 14 ноября, 2016, 15:21 — ИА Регнум. 14 ноября Ярославская область получила в подарок от мэрии Москвы 15 единиц снегоуборочной техники. Преимущественно техника поступит в распоряжение Ростовского филиала государственного предприятия «Ярдормост», уточнил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор предприятия Виктор Лифанов.

Наталья Матвеева Снегоуборочная техника

Церемония передачи спецмашин (в их числе самосвалы, грейдеры, комбинированные дорожные машины, тракторные щетки и т.д.) состоялась на Советской площади в Ярославле. Ключи от них передал дорожникам лично глава региона Дмитрий Миронов.

Главный дорожный подрядчик Ярославской области получит 9 единиц техники. Вся она отправится в недавно открывшийся Ростовский филиал «Ярдормоста». Еще 6 машин переданы двум ярославским муниципальным предприятиям — МБУ «Горзеленхозстрой» и МУП «Спецавтохозяйство по уборке города».

«Пока техника передается нам на условиях безвозмездного пользования. После оформления всех документов она поступит в собственность ГП «Ярдормост» и «Горзеленхозстрой», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор предприятия Виктор Лифанов.

И.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов, в свою очередь, на своей странице в Facebook выразил главе региона благодарность за помощь.

«Техника очень нужна городу. От ее количества, безусловно, зависит качество уборки городских улиц, тротуаров и дворов. Даже при круглосуточном режиме работы без нужного количества спецтехники времени требуется гораздо больше», — прокомментировал Владимир Слепцов.

Отметим, что городской «Горзелензозстрой» содержит ряд площадей, парков и скверов Ярославля, а «Спецавтохозяйство» убирает Фрунзенский и Красноперекопский районы города по договору субподряда с «Ярдормостом».