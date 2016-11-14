Воронеж, 14 ноября, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Пятиконечной звезде на здании по улице 25 Октября, 48, в Воронеже, на которой до этого неизвестные нарисовали героя американского мультипликационного сериала «Губка Боб» Патрика, вернули первоначальный вид, передает корреспондент ИА. 14 ноября звезду привели в порядок строители.

Цитата из м/с «Губка Боб Квадратные Штаны». реж Винсент Уоллер. 1999. США Патрик

Работы проводились в первой половине дня 14 ноября, при этом с первого раза закрасить Патрика не удалось — краска оказалась некачественной. Пришлось спускать альпиниста, и приобретать другую краску, об это РИА «Воронеж» рассказал руководитель строительной фирмы Хамзет Токов. Вторая попытка оказалась более удачной: теперь звезда серого цвета.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что неизвестные обезобразили звезду на шпиле дома №48 по улице 25 Октября, стало известно на прошлой неделе — фото появились в одном из сообществ в соцсети.

Как сообщили в полиции, по данному факту возбуждено административное дело о мелком хулиганстве — как вандализм выходку нарушителей не квалифицировали, поскольку пострадал не памятник, а здание.