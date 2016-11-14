Киев, 14 ноября, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Руководитель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе подала прошение об отставке. Об этом 14 ноября сообщает украинское издание «Обозреватель», ссылаясь на собственные источники.

NewPolice Хатия Деканоидзе

Временно возглавлять Нацполицию Украины будет первый заместитель Деканоидзе Вадим Троян, уточнил источник. В самом ведомстве анонсировали брифинг Хатии Деканоидзе.

В период с 2007 по 2012 год Деканоидзе являлась ректором Академии полиции МВД Грузии. С июля по октябрь 2012 года она занимала пост министра образования и науки страны. 4 ноября 2015 года Деканоидзе, до этого бывшая советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, была назначена главой Нацполиции страны.