Кострома, 14 ноября, 2016, 15:10 — ИА Регнум. В Костроме с 15 ноября начинается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы городского поселения Сергиев Посад Виктора Букина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Костромской области.

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Следствие установило, что в 2014 году в администрацию городского поселения Сергиев Посад обратилась директор костромской коммерческой фирмы, которая хотела получить 48 млн рублей, взысканных с мэрии по решению суда. Мэр Сергиева Посада Виктор Букин заявил, что деньги выплатят, только если директор фирмы отдаст ему половину обозначенной суммы. Данное требование он также выдвигал и через своего посредника — начальника юридического отдела администрации Сергея Климова.

В июне 2015 года на счет костромской фирмы из администрации Сергиева Посада поступила часть денег, а через несколько дней посредник Климов, выступая в интересах мэра, приехал в Кострому, чтобы получить взятку за своего начальника. Он получил шесть миллионов рублей, после чего был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Получение главой органа местного самоуправления через посредника взятки, совершенные с вымогательством взятки, в особо крупном размере», после чего Букин скрылся от органов следствия и около полугода находился в международном розыске. В начале января 2016 года он был задержан на территории Республики Сербия, а в июле 2016 года экстрадирован в Российскую Федерацию.

В ходе предварительного следствия Букин вину не признал, поэтому в основу обвинений легли собранные следователями доказательства, в том числе приговор суда в отношении посредника — начальника юридического отдела администрации городского поселения Сергиев Посад Сергея Климова, признанного виновным по статье «Посредничество во взяточничестве».