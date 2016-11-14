Москва, 14 ноября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Что лежит в основе имеющегося высокого уровня противостояния России и США (включая и их союзников)? Что собственно не могут поделить две страны? Дело не в различиях систем государственного устройства. Например, Китай и США разделяют не только разные формы государственной власти, но даже и разные идеологии, как это было во времена СССР. В Китае, как и в России, имеет место моновластная политическая система, в то время как в США и других развитых странах — поливластная система власти, характеризующаяся разделением совокупной власти над обществом на равноправные ее ветви (законодательную, исполнительную, судебную и т.п.). Но нельзя сказать, что между Китаем и США по этой причине имеется противостояние, аналогичное отношениям между Россией и США, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры управления рисками, страхования и ценных бумаг РЭУ им.Г.В.Плеханова Владимир Галанов.

Pavlofox Противостояние

По его мнению, «форма власти есть производное от специфики системы отношений собственности, но ведь в случае России и США в обеих странах имеются одни и те же отношения, свойственные капиталистическому хозяйству. И там, и там господствует капитализм, как, впрочем, и в Китае».

«Значит, в основе противостояния двух стран лежит некая противоположность интересов между российским капиталом и тем интернациональным (глобальным) капиталом, интересы которого представляют США на мировой арене в отношениях с другими странами мира. Этому капиталу необходим свободный допуск к собственности на российский капитал, подобный тому, какой он получил, например, в Китае. Интернациональность капитала означает не только свободу превращения национального капитала в иностранный капитал, например, путем его вывоза за границу, но и обратный процесс — свободу превращения иностранного капитала в «национальный» капитал, т. е. свободу покупки российских активов любого рода в любых размерах и гарантии политической неприкосновенности этой собственности», — пояснил эксперт.

«Для Китая в силу его огромных человеческих ресурсов, такой допуск к национальной собственности не может привести к существенным политическим последствиям для имеющейся власти, т.к. в конечном счете, совокупная собственность общества есть результат человеческого труда, которого в Китае «в избытке». В то же время для нашей страны экспансия глобального капитала означает очевидную потерю национального суверенитета, к чему российское общество духовно еще совершенно не готово. Например, в небольших по сравнению с США странах Европы, общественность уже давно не различает функционирующий в стране капитал по его национальному происхождению. Можно сказать, что в каждой стране национальный капитал интернационален, а потому «национальная» власть лишь управляет границами его функционирования, которые сами есть нечто интернациональное, т. е. в целом однотипны для всех развитых стран», — считает Галанов.

«Другая проблема невозможности интернационализации российского капитала заключается в том, что он есть преимущественно государственный капитал, непосредственные выгоды от которого получает государственный аппарат. Очевидно, что приватизация государственной собственности означает прямую потерю личных доходов для лиц, которые управляют этой «не своей» собственностью в том числе и в своих собственных интересах», — сказал эксперт.

«Таким образом, интернационализация российского капитала означает не только ослабление «силы» существующей формы государственной власти, но и ликвидацию незарплатных источников личных доходов и личного богатства для большого слоя государственных служащих. Поэтому очевидно, что пока ни российское общество, ни российская власть не согласятся с интернационализаций российского капитала», — высказал свое мнение Галанов.

«Отсюда можно сделать вывод, что Россию ждут еще долгие годы противостояния с США. Сирия и Украина — это не конец, а лишь начало затяжной «силовой» конфронтации с США, формы проявления которой могут только «совершенствоваться». У данной конфронтации, если абстрагироваться от судьбы самого капитализма в лице США, лишь две возможных перспективы: либо подчинение российского капитала интересам глобального капитала, что политически означает подчинение интересов России интересам США, либо такое постепенное изменение менталитета самой России, при котором это подчинение перестанет быть подчинением, а превратится в равноправие», — резюмировал эксперт.