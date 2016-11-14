Ярославль, 14 ноября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. В Ярославской области участников региональных инвестиционных проектов освободят от части налога на прибыль, зачисляемых в региональный бюджет. Соответствующий законопроект внес в Ярославскую областную думу врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Участники региональных инвестпроектов и специальных инвестиционных контрактов смогут рассчитывать на ставку в 10% по налогу на прибыль организаций, в части, зачисляемой в региональный бюджет. Сейчас ставка налога составляет 20%, из них региональная часть — 18%.

«Принятие представленного проекта закона не приведет к выпадающим доходам областного бюджета, поскольку реализуемые указанными организациями инвестиционные проекты обеспечивают прирост налогооблагаемой базы», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проект закона был внесен в Яроблдуму 9 ноября — накануне заседания Президиума Госсовета, которое прошло в Ярославле 12 ноября. Как сообщало ранее ИА REGNUM, оно было посвящено как раз инвестиционной привлекательности.

«Такие льготы в Ярославской области инвесторы получат впервые, впервые появилось само понятие «региональный инвестиционный проект». Этот закон следует рассматривать вкупе с законом о поддержке инвестиционной деятельности, который принят в первом чтении. Речь идет о сфере промышленного производства. На льготы смогут претендовать только масштабные инвестпроекты. Проекты с инвестициями свыше 50 млн рублей смогут претендовать на льготы в течение 3 лет, а свыше 500 млн — на 5 лет», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инвестициям Александр Кучменко.