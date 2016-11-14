Кишинёв, 14 ноября, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Около тысячи человек — преимущественно представители румыноунионистских организаций — вышли на акцию протеста в Кишиневе против избрания президентом Молдавии социалиста Игоря Додона. Как передает корреспондент ИА REGNUM, собравшись у памятника молдавскому господарю Стефану Великому, они перекрыли движение на центральной улице столицы и двинулись в направлении Центризбиркома, чтобы потребовать отмены результатов прошедших выборов.

Privesc.Eu Moldova Игорь Николаевич Додон

Манифестанты также выразили намерение разбить палатки у здания правительства и добиваться проведения повторных президентских выборов.

Примечательно, что в штабе проигравшего кандидата Майи Санду хоть и высказывались о том, что выборы прошли не вполне честно, но к протестам не призывали и, судя по всему, не имеют отношения к их организации. До конца дня Санду намерена провести пресс-конференцию, на которой объявит о дальнейших действиях.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным итогам прошедшего 13 ноября второго тура президентских выборов в Молдавии лидер социалистов Игорь Додон с незначительным отрывом опередил председателя партии «Действие и солидарность», экс-министра просвещения Майю Санду.

Предвыборная кампания прошла в крайне жесткой манере, в результате чего общество оказалось очень поляризованным. После завершения выборов Додон призвал Санду успокоить общество и сохранить стабильность в стране.