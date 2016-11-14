Воронеж, 14 ноября, 2016, 15:02 — ИА Регнум. 7,2 миллиона рублей готова заплатить администрация Воронежа за поставку новогодней ели, которую, по традиции, установят на площади Ленина областного центра. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документацию, размещенную на сайте госзакупок.

jill111 Новогодняя ель

Согласно аукционной документации, размещенной 10 ноября, администрация Воронежа готова приобрести искусственную ель высотой не менее 24 м и весом 11,7 тонн для установки на площади Ленина. Кроме собственно ели, подрядчик должен поставить гирлянды-бусы из зеркальных шаров (2,9 тысячи шаров), а также декоративные снежинки (264 штуки), гирлянды — в 351 метр со светодиодными лампами синего цвета, такой же длины — синего цвета с эффектом мерцания и в 321 метр со стробоскопическими лампами.

Заявки будут приниматься до 28 ноября, конкурс планируется провести 2 декабря.

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Отметим, что по сравнению с прошлым годом цена на главный символ нового года выросла практически в шесть раз: в 2015 году стоимость ели была заявлена в 1 млн 452 тыс. 311,20 рубля, а в итоге обошлась еще меньше. При этом длина ели составляла 25,5 метра. В стоимость входили также украшения — игрушки, световые гирлянды, мишура.