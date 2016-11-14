Симферополь, 14 ноября, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Поставка природного газа из Крыма в город Геническ и Генический район (Херсонская область, Украина) начата с 12 ноября. На эту территорию уже транспортировано 3,5−4 тысяч кубометров голубого топлива, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов сегодня, 14 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Аксёнов отметил, что пока Геническ потребляет немного газа — из-за сравнительно высоких температур. Далее, когда температура опустится ниже 6−7 градусов, газ будет необходим в большем объёме.

«Уже понятно, что без крымского газа Геническ в полном объёме обеспечить подачу тепла в дома не сможет, это традиционно на самом деле», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября Аксёнов заявил, что власти Крыма открыли вентили на газопроводе в сторону Геническа. «Вчера (12 ноября) вентили открыли, давление в газопроводе сравнялось», — сказал Аксенов.

Таким образом Аксёнов прокомментировал заявление главы Генической райгосадминистрации Александра Воробьёва о том, что газ из Крыма в Геническ не поступает.

Напомним, в начале января Геническ из-за нехватки газа с украинской стороны в условиях холодов обращался с просьбой о поставках из России. Газ в Генический район поступал с территории Крыма. В этом месяце, по словам Аксёнова, в Симферополь поступило обращение от жителей Геническа, которые просят разрешения о поставках природного газа.