Москва, 14 ноября, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Российский рубль сегодня, 14 ноября, торгуется разнонаправленно в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 66,15 руб. ля (+0,7%). Евро стоит 71,06 рубля (-0,4%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 15 ноября, составляют 65,85 рубля за американскую валюту (повышена на 64 копейки) и 71,04 рубля за евро (понижена на 8 копеек).

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Цены на нефть отступают. Баррель североморского сырья Brent стоит $44,55 (-0,5%). На глобальном рынке продолжается расширение нефтяного предложения при том же спросе, что закономерным образом давит на цены. Пауза в риторике ОПЕК относительно соглашения о заморозке нервирует единичных «быков» в нефти и не позволяет вернуться к покупкам. В этом свете вероятность снижения к $44 остается серьезной, особенно если недельные данные по запасам третий раз подряд покажут увеличение индикатора.

Бегство инвесторов из российских ОФЗ осложняет ситуацию с исполнением бюджета России. Несколько сглаживает этот стресс параллельное удорожание доллара США в паре с рублем, но пока этого все же недостаточно. Для того чтобы исполнение бюджета шло относительно здоровыми темпами, нужно чтобы доллар прошел к 70 рублей или даже выше.

Чем дальше, тем яснее симпатии участников торгов к американской валюте. Сегодня доллар торгуется на максимумах трех месяцев в паре с рублем. Скорее всего, по мере приближения к декабрю доллар получит еще не один повод для дополнительного укрепления. Это значит, что вариант с проколом парой доллар/рубль диапазона 70−72 исключать тоже нельзя.