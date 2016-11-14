Вашингтон, 14 ноября, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Миллиардер Джордж Сорос может быть причастен к организации протестов в США против нового главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом, как пишет Daily Beast, сообщил американский журналист Пит Хэгсет в эфире одной из передач на канале Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM СОРос

По мнению сотрудника СМИ, финансист Сорос и различные политические группы настроены против США.

«Они не проамериканские либералы, которые разочарованы в консерватизме, — подчеркнул журналист. — Они настроены против Америки и хотят посеять хаос по всей нашей стране».

При этом Хэгсет считает, что именно миллиардер, а также различные политгруппы хотят, чтобы в стране воцарилась «бесконечная анархия».

Перевод статьи на сайте ИноТВ.

Как ранее передавало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, состоявшихся 8 ноября. По последним данным, миллиардер Дональд Трамп получил 289 голосов выборщиков, а бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон — 218 голосов.