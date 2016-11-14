Манила, 14 ноября, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Два человека стали жертвами крупного пожара в столице Филиппин, 1 тыс. 500 семей остались без крова, заявили представители пожарной охраны Манилы, сообщает 14 ноября Reuters.

Пул, Эгберт Ливенс ван дер. Пожар в деревне

Пожар произошел в густонаселенном районе Манилы, где проживают малообеспеченные граждане Филиппин.

«Огонь быстро распространился по всему району, потому что дома были сделаны из легких материалов, а проходы между домами были очень узкими», — говорится в заявлении пожарной охраны Манилы.

Пожарные боролись с огнем на протяжении семи часов. Более 5 тыс. человек были временно размещены в четырех государственных школах в городе Мандалуонг Сити, который расположен к востоку от Манилы.

Сотрудники пожарной охраны пока не выяснили причину возгорания, которое уничтожило более 500 домов. Ущерб от пожара оценивается в $204 тыс.

Напомним, в прошлом году в этом же районе Манилы крупный пожар уничтожил около 800 домов.