Берлин, 14 ноября, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Немецкий производитель Volkswagen готовит к презентации компактный внедорожник, основой которому послужит модель Golf. Новинка будет представлена на автосалоне в Женеве весной будущего года, сообщает издание Autocar со ссылкой на собственные источники.

Carlinx.hu Volkswagen Golf

Серийный внедорожник воплотит в себе концепцию T-Roc Concept и будет оснащен широкой моторной гаммой. Модель получит 5-дверный кузов, модульную платформу MQB, а также бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 113 до 241 л.с. Пару силовым агрегатам составят механическая и автоматическая коробки передач DSG.

В дальнейшем будут выпущены гибридная версия и версия с полностью электрическим приводом. Полноприводная модель будет доступна в качестве опции, по умолчанию автомобиль будет переднеприводным, его габариты составят 4178×1831×1501 мм при ширине колесной базы 2640 мм.