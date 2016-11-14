Москва, 14 ноября, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Госдума 18 ноября может принять нормы о штрафах для депутатов-прогульщиков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября об этом заявила глава комитета по Регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).

Николай Шнейдер. Суд над прогульщиком

Изменения коснуться только Регламента, менять федеральное законодательство для этого не нужно. «То есть дополнительных изменений в закон не требуется», — отметила Савастьянова.

Комитет по Регламенту рекомендовал Госдуме принять постановление о введении штрафов за прогулы пленарных заседаний депутатами без уважительной причины. Штраф один прогул составит одну шестую зарплаты депутата.