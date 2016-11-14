Великий Новгород, 14 ноября, 2016, 14:45 — ИА Регнум. В Новгородской области органы прокуратуры выявляют массовые нарушения в части зимнего содержания дорог и тротуаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, ненадлежащая уборка улиц от снега была выявлена в районных центрах Чудово и Волоте, а также в крупных населённых пунктах Новгородского района.

Поль Синьяк. Снег. Монмартр. 1887

Так, в городе Чудово 23 автомобильные дороги, 11 тротуаров и пять автобусных остановок не были расчищены от снега, а проезжая часть не обработана противогололёдными материалами. После представления прокурора ООО «Новгородский доркомсервис» начал устранять нарушения: центральные улицы города Чудово уже очищены от снега и обработаны против гололёда.

Ранее подобные нарушения были выявлены в посёлке Волот — административном центре Волотовского районе. До вмешательства прокуратуры здесь не был убран снег с 22 автомобильных дорог и двух тротуаров. Представление прокурора было внесено в адрес главы районной администрации.

Кроме того, 10 ноября рейды прокуратуры и полиции прошли в крупных населённых пунктах Новгородского района: в посёлках Панковка и Пролетарий, в Ермолино, Трубичино, Броннице и Савино. «Повсеместно прокуратурой района выявлены нарушения, связанные с ненадлежащей уборкой территорий автобусных павильонов, несвоевременной очисткой тротуаров и дорог от снега, и как следствие образованием колейности, уплотнённого слоя снега и зауженности проезжей части автодороги», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новгородской области, отметив, что проверки продолжаются. По их результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, снежная погода установилась в Новгородской области с начала ноября.