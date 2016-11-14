Москва, 14 ноября, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не планирует каких-либо личных контактов с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом 14 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Пока ничего нет в планах», — сказал Песков.

Напомним, ранее в интервью изданию Wall Street Journal Дональд Трамп рассказал о получении «чудесного» письма от Владимира Путина.

«В скором времени у нас запланирован телефонный разговор», — сказал Трамп.