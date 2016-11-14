Барнаул, 14 ноября, 2016, 14:41 — ИА Регнум. До конца 2017 года за счет сборов системы «Платон» в 13 регионах России отремонтируют 24 аварийных мостовых перехода и путепровода. Как сообщает сегодня, 14 ноября, Алтайавтодор, речь идет об Удмуртии, Чечне, Чувашии, Карачаево-Черкесии, Самарской, Воронежской, Брянской, Орловской, Пензенской, Тамбовской областях, а также в Бурятии, Алтайском и Краснодарском краях.

Светлана Шаповалова Дороги России

Также на средства «Платона» планируется построить 7 новых региональных мостов. На софинансирование этого проекта выделено еще 9,3 млрд рублей.

Отмечается, что первый из объектов уже был досрочно открыт в октябре этого года — Затонский мост в Уфе (1,5 млрд руб.). В 2017 году будут построены еще четыре перехода в Нижегородской и Ростовской областях, а также Республике Алтай и Карелии.

В частности, будет открыто движение на мосту через р. Катунь (600 млн руб.), Гоголевском путепроводе в Петрозаводске (600 млн руб.), мосту через р. Волга в Нижнем Новгороде (3,6 млрд руб.), а также Ворошиловском мосту в Ростове-на-Дону (1,5 млрд руб.).

В 2018 году предполагается ввести в эксплуатацию Фрунзенский мост в Самаре (1 млрд руб.), а в 2019 году — мост через р. Волгу в подмосковной Дубне (500 млн руб.).

Как уже сообщало ИА REGNUM, введение системы спровоцировало недовольство дальнобойщиков: в некоторых регионах они вышли на митинги, озвучивая «экономические страшилки» по поводу значительного увеличения цен на продукты. Однако, по итогам 12 месяцев работы системы «Платон» заявлено, что проблем удорожания цен удалось избежать. По просьбам бизнес-сообщества для адаптации грузоперевозчиков к требованиям законодательства был установлен временный льготный тариф, сниженный на 59% от изначально планируемого. В настоящее время в «Платоне» зарегистрировано около 80% целевой аудитории. Пользователям выдано 570 тыс. бортовых устройств, также оформлено более 10,5 млн маршрутных карт.

Положительные результаты от запуска системы выражаются в улучшении состояния проблемных дорог в городах и субъектах, которые воспользовались субсидиями от дополнительных поступлений в дорожный фонд.