Калининград, 14 ноября, 2016, 14:53 — ИА Регнум. В Калининградской области газета провинциального города Пионерский, где расположена резиденция управделами президента России, напечатала благодарность народу США за выбор Дональда Трампа.

Фрагмент «Благодарности американскому народу»

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что речь идёт о письме местного жителя Антона Мартынюка, напечатанном в газете «Новости Пионерского».

«Я хочу высказаться по поводу результатов выборов президента Америки: вынести благодарность американскому народу, который выбрал Дональда Трампа, а не Хиллари Клинтон. Я рад такому выбору. Клинтон кричала, мол? «я раздавлю Россию». Я очень надеюсь, что всё же восторжествует мир, что их военная машина потерпит крах», — говорится в отклике, размещённом под рубрикой «Почта редакции» рядом с письмом о грязи и «кусках асфальта» на детской площадке.

«Может быть, прекратятся войны, где гибнут дети. Это Ирак, Афганистан, Сирия, Донбасс, — продолжил читатель. — Войны — это страдание многих поколений. Я пережил Вторую мировую войну, был ребёнком, всего девять лет, потерял отца, многих родных. Моё поколение — немолодое, но, может, мы дождёмся того времени, когда войны не будет».

В свою очередь главный редактор «Новостей Пионерского» Елена Бурова сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что «мы сначала разместили сообщение пенсионера Антона Мартынюка на страничках газеты в соцсетях, чтобы посоветоваться, имеет ли право быть в газете такое?»

«По реакции горожан разного возраста и по вызванному интересу поняли — а почему бы и нет! — продолжила редактор. — Письмо нашего постоянного читателя — очень искреннее, с болью и надеждой. Ведь это так показательно, разве не отразилось в его словах мнение многих?».

В городе Пионерском, расположенном на берегу Балтийского моря, проживают 11 тысяч человек. Госрезиденция «Янтарь» была построена в 2012 году.

Корреспондент ИА REGNUM напоминает, что в январе 2015 года в Пионерской госрезиденции прошли переговоры Владислава Суркова с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд о ситуации на Украине.