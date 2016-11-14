В калининградской районке напечатали благодарность народу США за Трампа
Калининград, 14 ноября, 2016, 14:53 — ИА Регнум. В Калининградской области газета провинциального города Пионерский, где расположена резиденция управделами президента России, напечатала благодарность народу США за выбор Дональда Трампа.
Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что речь идёт о письме местного жителя Антона Мартынюка, напечатанном в газете «Новости Пионерского».
«Я хочу высказаться по поводу результатов выборов президента Америки: вынести благодарность американскому народу, который выбрал Дональда Трампа, а не Хиллари Клинтон. Я рад такому выбору. Клинтон кричала, мол? «я раздавлю Россию». Я очень надеюсь, что всё же восторжествует мир, что их военная машина потерпит крах», — говорится в отклике, размещённом под рубрикой «Почта редакции» рядом с письмом о грязи и «кусках асфальта» на детской площадке.
«Может быть, прекратятся войны, где гибнут дети. Это Ирак, Афганистан, Сирия, Донбасс, — продолжил читатель. — Войны — это страдание многих поколений. Я пережил Вторую мировую войну, был ребёнком, всего девять лет, потерял отца, многих родных. Моё поколение — немолодое, но, может, мы дождёмся того времени, когда войны не будет».
В свою очередь главный редактор «Новостей Пионерского» Елена Бурова сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что «мы сначала разместили сообщение пенсионера Антона Мартынюка на страничках газеты в соцсетях, чтобы посоветоваться, имеет ли право быть в газете такое?»
«По реакции горожан разного возраста и по вызванному интересу поняли — а почему бы и нет! — продолжила редактор. — Письмо нашего постоянного читателя — очень искреннее, с болью и надеждой. Ведь это так показательно, разве не отразилось в его словах мнение многих?».
В городе Пионерском, расположенном на берегу Балтийского моря, проживают 11 тысяч человек. Госрезиденция «Янтарь» была построена в 2012 году.
Корреспондент ИА REGNUM напоминает, что в январе 2015 года в Пионерской госрезиденции прошли переговоры Владислава Суркова с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд о ситуации на Украине.