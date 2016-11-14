Москва, 14 ноября, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Россия должна сохранить за собой роль великой державы, считают 76% граждан РФ. Такого мнения придерживается большинство опрошенных, потому что русские — великий народ, имеющий особое значение в мировой истории (57%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Peggy_Marco Карта России

38% уверены, что Россия развивается по своему особому пути, и ее нельзя сравнивать с другими странами. 30% думают, что Россия всегда была в числе первых и не уступит этой роли. Лишь 26% говорят об отсталости России в развитии от большинства передовых стран.

Чтобы вызвать уважение других государств любая страна должна обладать высоким уровнем благосостояния граждан (26%), военной мощью, ядерным оружием (22%), высоким уровнем развития экономики (15%), науки и техники (11%).

Другие страны уважают Россию за военную мощь, ядерное оружие (38%), богатые природные ресурсы (18%) и большую территорию (10%). Вместе с тем, 6% считают, что Россия сегодня не вызывает уважения в мире.

Существует точка зрения, что Россия сегодня «унижена». 42% респондентов не согласны с этим. Более всего сейчас унижает страну бедность большинства населения (36%), превращение России преимущественно в поставщика сырья для развитых стран (16%) и зависимость экономической политики страны от международных финансовых организаций (15%).

Опрос проведен 21−24 октября 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.