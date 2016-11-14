Архангельск, 14 ноября, 2016, 14:39 — ИА Регнум. По словам представителей музея-заповедника, наиболее популярными местами посещения стали Спасо-Преображенский монастырь, Заяцкий остров и экспозиция «Соловецкий лагерь», разместившаяся в бывшем лагерном бараке. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Orfey.net Соловецкие острова

Для работы с гостями архипелага научно-методический отдел музея подготовил 20 экскурсоводов из числа студентов Северного (Арктического) федерального университета.

Минувшим летом на соловецких турмаршрутах работали 53 экскурсовода (в том числе 37 внештатных). Они провели около трёх тысяч экскурсий, в том числе — на английском, немецком, французском и финском языках.

На сегодняшний день с Соловецким музеем-заповедником сотрудничают 65 туркомпаний.