Нижний Новгород, 14 ноября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. В Выксе (Нижегородская область) теперь уже бывшие должностные лица городского управления культуры предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве.

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

Как сообщили ИА REGNUM в городском суде, обвиняемые неоднократно, используя свое служебное положение, совершали хищение денежных средств из бюджета города по заведомо ложным документам.

В отношении бывших чиновников возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

В настоящий момент обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.