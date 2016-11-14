Деньги на культуру осели в карманах нижегородских чиновников
Нижний Новгород, 14 ноября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. В Выксе (Нижегородская область) теперь уже бывшие должностные лица городского управления культуры предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве.
Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884
Как сообщили ИА REGNUM в городском суде, обвиняемые неоднократно, используя свое служебное положение, совершали хищение денежных средств из бюджета города по заведомо ложным документам.
В отношении бывших чиновников возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).
В настоящий момент обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.