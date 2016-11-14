Уфа, 14 ноября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Такая средняя зарплата

kentdufault Гололед

Ряд СМИ 7 ноября сообщил, что средняя заработная плата в Башкирии составляет 27 тыс. 519 рублей. При этом численность экономически активного населения республики достигает почти 2 млн человек. Численность безработных, в соответствии со стандартами Международной организации труда, превышает в регионе 114 тыс. человек. Уровень общей безработицы равен 5,7%. Официально в Башкирии насчитывается 22 тыс. безработных. Уровень регистрируемой безработицы составляет 1,09%. В то же время среднемесячная зарплата уфимцев составляет около 38 тыс. рублей, однако некоторые уфимцы готовы работать и за 20 тыс. рублей в месяц. По данным сайтов, предлагающих работу, в октябре средняя заработная плата для студентов в Уфе составила 25 тыс. 600 рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения равен 9 тыс. 363 рублям.

Митинговая активность

«Уфа-пресс» в этот день сообщил, что коммунистам Башкирии не разрешили провести у памятника Ленину традиционный митинг, посвященный очередной годовщине Октябрьской революции. Однако к месту сбора для демонстрации, на площади у кинокомплекса «Искра», пришли несколько десятков человек. Тем не менее демонстрация состоялась, но в форме встречи с депутатом уфимского горсовета. Коммунистам пришлось обойтись без звукоусиливающей аппаратуры, оркестра, лозунгов и транспарантов. Кроме традиционной критики деятельности российских властей, было оглашено постановление пленума местного отделения КПРФ, в котором выражено отношение башкирского рескома партии к приватизации «Башнефти». Коммунисты потребовали возвращения всего пакета акций в собственность многонационального народа республики. Примечательно, что прошедший в Уфе ранее пикет активистов-зоозащитников под лозунгами ужесточения уголовного наказания за жестокое обращение с животными, по сообщениям ряда СМИ, собрал около сотни участников.

На страже инноваций

ИА «Башинформ» 7 ноября сообщило, что по итогам 2015 года Башкирия заняла 15-е место из 83 по индексу научно-технологического развития. На первых местах Москва (значение индекса 80,06), Санкт-Петербург (71,47), Татария (65,53). На последних — Калмыкия, Чечня, Ингушетия. Регионы первой десятки (сюда вошли, кроме перечисленных, Нижегородская, Самарская, Московская, Ульяновская, Томская, Свердловская области и Пермский край) производят 62% общероссийского объема инновационных товаров.

Спортсмены или постовые?

8 ноября «Коммерсантъ в Уфе» сообщил подробности уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) неустановленных должностных лиц МВД Башкирии. В штат МВД республики были зачислены около 50 спортсменов, в том числе 20 иногородних, которые получали зарплату, фактически не исполняя служебных обязанностей. Их трудоустроили в основном в патрульно-постовую службу с присвоением сержантских и лейтенантских званий. Ведомство содержало пловцов, борцов, боксеров для участия в корпоративных соревнованиях системы МВД. Формально в министерстве эти вопросы курировал заместитель начальника управления по работе с личным составом Аскар Гарифуллин, но в СК полагают, что кадровые решения не могли приниматься без участия экс-главы ведомства Михаила Закомалдина. Через несколько дней после возбуждения дела министр был освобожден от должности.

Выросла миграционная убыль

Ряд СМИ в этот день сообщил, что с начала 2016 года объем миграционного потока в республике составил 223 тыс. случаев. Число уехавших за пределы Башкирии составило почти 41 тыс. человек, а предпочли жить в республике 35,8 тыс. Свыше 73 тыс. человек переезжали внутри региона. В итоге общая миграционная убыль населения за январь — сентябрь 2016 года составила 4 тыс. 943 человека. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года это цифра остановилась на отметке 1 тыс. 155 человек. Миграционный прирост наблюдается в 25 муниципальных районах. В общем объеме передвижений постоянная миграция составляет 44,4%, остальная часть приходится на случаи с временной регистрацией на девять и более месяцев. В последние годы демографическая пустота стала активно заполняться приезжими. Как сообщает пресс-служба ФССП по Башкирии, чаще всего нелегально приезжают граждане Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Немало также выходцев из Турции.

Продукты дорожают, коньяк дешевеет

Газета «Республика Башкоротостан» 8 ноября сообщила, что в республике цены на товары и услуги возросли в октябре 2016 года на 0,1%, с начала года — на 4,2%. В большей степени октябрьское подорожание коснулось продуктов питания — 0,3%, в меньшей — непродовольственных товаров — 0,2%. Что касается услуг, то они даже подешевели — на 0,2%. В первую очередь выросли цены на основные продукты: хлеб, молоко, сливочное масло, яйца. Одновременно подорожали спиртные напитки, кроме коньяка. Продолжили дешеветь овощи и фрукты, а также некоторые виды круп и сахар. Сезонные колебания отмечались и в непродовольственной группе: зимняя одежда и обувь стали дороже, непроданный летний ассортимент — дешевле. Значительно подорожало в октябре газовое моторное топливо, а также табак. Путевки за границу и местные санатории продолжали дешеветь, как и проезд в поездах дальнего следования. Напротив, выросли в цене обслуживание банковских карт, услуги стоматолога, билеты в театр и проживание в гостинице. По росту цен республика занимает седьмое место среди четырнадцати регионов Приволжского округа. Ее показатель на 0,3% меньше среднего по России.

Поствыборные разбирательства

9 ноября «Коммерсантъ в Уфе» сообщил, что Центризбирком России планирует направить в Башкирию еще двух своих представителей для подведения итогов рассмотрения жалоб. Когда состоится выезд, не уточняется. В октябре ЦИК направляла в Уфу двух своих членов Сергея Сироткина и Евгения Шевченко. Им было поручено организовать тщательное рассмотрение жалоб, итогами рассмотрения которых в комиссиях Башкирии остались недовольны наблюдатели, кандидаты и партии. Результатом работы членов ЦИК РФ стало увольнение «за «нарушения отдельных норм избирательного законодательства» глав семи участковых комиссий Уфы, выговоры председателям трех городских УИК и строгий выговор главе и секретарю одного из УИК Кушнаренковского района. Территориальной комиссии Гафурийского района предложено отправить в отставку нескольких глав местных комиссий, допустивших нарушения, и подать в прокуратуру заявление об отмене выборов местного уровня. Кроме того, до конца года должна пройти комплексная проверка деятельности ТИКов Башкирии, сообщали в ЦИК РФ.

В это же время Верховный суд Башкирии удовлетворил частную жалобу регионального отделения «Справедливой России» на решение судьи Советского райсуда Уфы Елены Оленичевой. 3 октября судья отказала справороссам в принятии к рассмотрению иска об отмене итогов сентябрьских выборов в городской совет. В частной жалобе справороссы просили признать отказ в приеме иска незаконным и обязать районный суд рассмотреть заявление по существу. Напомним, что судья Оленичева, отказывая в принятии иска, в тексте определения причин этого решения не указала. Устно представителям партии в суде сообщили, что иск был неверно оформлен в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом, а не Кодексом административного судопроизводства. Представители «Справедливой России» также направляли жалобу на судью в Квалификационную коллегию судей республики. На выборах в горсовет Уфы 18 сентября «Справедливая Россия» не преодолела пятипроцентный барьер и не получила ни одного мандата по партсписку. В предыдущем составе совета у партии было пять мандатов. В своем заявлении в суд партия потребовала отменить итоги голосования и пересчитать бюллетени на 15 участках, где партия не набрала ни одного голоса. Справороссы нашли свидетелей, согласившихся дать в суде показания о том, что голосовали на этих УИК за «Справедливую Россию».

«Пропавшая экспедиция» без лампочек Ильича

Ряд СМИ в этот день сообщил, что пенсионер Виктор Пелисов рассказал главе республики Рустэму Хамитову от имени жителей деревни Отнурок Белорецкого района Башкирии об отсутствии в селе электричества. По его словам, населенный пункт с 80-летней историей, где снимался фильм «Пропавшая экспедиция», до сих пор живет будто в начале XX века. В населенном пункте работают два фермерских хозяйства и турбаза «Малиновка», куда часто приезжают отдыхающие со всей России. Рядом с турбазой ежегодно проводятся музыкальные фестивали, в которых участвуют гости со всей страны. Рустэм Хамитов связался с главой администрации Белорецкого района Владиславом Мироновым, который рассказал, что сейчас готовится сметно-проектная документация для решения вопроса электрификации деревни Отнурок. Глава республики подчеркнул, что в 2017 году у жителей деревни электричество должно быть.

Земля и дети

«Уфа-пресс» 9 ноября отметил, что в республике многим многодетным могут отказать в бесплатном участке для дома. Соответствующий закон прошёл первое чтение в республиканском парламенте. Если его примут, многим семьям придётся проститься с мечтой о загородной жизни. Принятие спорного документа откладывалось из-за разногласий в депутатском корпусе и протестов общественности. Поправки, предложенные Министерством земельных и имущественных отношений, содержат «критерий нуждаемости». Если хотя бы один член семьи имеет в собственности земельный участок для дачного или жилищного строительства, это будет основанием для отказа в получении земли. Это относится к тем, кто встанет на очередь после вступления закона в силу, то есть с 1 января 2017 г. За поправки проголосовали большинство депутатов — 81 из 102. По числу многодетных семей Башкирия — на первом месте в ПФО и лишь на седьмом — по количеству получивших бесплатные земельные участки. На 1 октября в очереди стояли более 78 тыс. семей, из них многодетных — более 42 тыс. Получили землю чуть более половины. В очереди — ещё 37 тыс. семей всех льготных категорий. Большинство выделяемых земель расположено на неосвоенных, малопригодных для строительства местах. По этой причине около 700 семей отказались от участков.

Как кормят в школах и больницах?

10 ноября ряд СМИ обратил внимание на качество еды в больницах и школах Башкирии, которое не соответствует стандартам. По словам общественников, сильно страдает и техническое оснащение пищеблоков, где происходит приготовление пищи. При этом 36% родителей в Башкирии не могут оплачивать детское питание в школьных столовых, в то время как средняя цена за обед школьника составляет 55 рублей, горячий завтрак — 45 рублей. Лечебные заведения и школы в большинстве своем отдают предпочтение аутсорсингу и представителям комбината школьного питания (МУПы). Зачастую заключают договор с ними те, кто предложит меньшую цену. Предприниматели, которые занимаются поставкой питания для школ и больниц, в погоне за прибылью редко заботятся о качестве. Однако есть хороший пример организации питания в школьных пищеблоках в Нефтекамске, туда вложились инвесторы и бизнесмены и сделали капитальный ремонт. Теперь там образцовый пищеблок полного цикла.

Новости мусорного дела

Ряд СМИ в этот день сообщил, что в Башкирии вводится новая система обращения с бытовым мусором. Республику поделили на пять зон, в каждой из которой полный цикл по сбору, вывозу и переработке отходов будет осуществлять отдельная компания-оператор. Однако власти региона решили подождать с утверждением нового коммунального тарифа за вывоз мусора. В Минэкологии ссылаются на то, что ждут принятия недостающих нормативных актов федерального уровня. Откладывается и отбор региональных операторов, с которыми должны быть заключены 10-летние договора на полный цикл работ. Им также предстоит ликвидировать стихийные свалки (2,77 тыс. на конец 2015 года). Предполагается, что регоператор будет работать на договорах с владельцами объектов размещения отходов, включенных в госреестр (в него включены 22 полигона и 13 мусоросортировочных комплексов).

Крупнейшая — центральная зона действия регоператора включает Уфу и 14 районов. На ней должны работать восемь полигонов, в том числе новая очередь полигона в Новых Черкассах емкостью 3,2 млн тонн мусора. В этой зоне, как предполагается, до 2026 года будет захоронено 5 млн тонн отходов. Ко второй — северной зоне — отнесены 14 районов и 10 полигонов, ее емкость оценивается в 1,54 млн тонн отходов. В третью — южную зону вошли Салават, Стерлитамак, Кумертау, Сибай и 18 районов с объемом захоронения около 3,9 млн тонн на 10 полигонах. К четвертой — западной зоне отнесены 11 районов и девять полигонов на 1,54 млн тонн ТКО. Пятая зона — ЗАТО Межгорье. Здесь планируют до 2026 года захоронить 12 млн тонн отходов.

В течение 10 лет в республике должны появиться девять новых полигонов ТКО, а также сеть муниципальных, межмуниципальных центров обращения с ТКО, мусороперегрузочных пунктов и сортировочных участков. Предусмотренные в схеме перерабатывающие мощности рассчитаны на то, что объем производимого мусора в республике увеличится с 1,2 млн тонн в 2015 году до 1,88 млн тонн в 2026-м, при этом объем его захоронения снизится с 1,1 млн до 470 тыс. тонн. Основными источниками ТКО в регионе являются неопасные отходы предприятий (около 35%), отходы офисов и бытовых помещений (около 30%), несортированный жилищный мусор (около 25%).

Ну, коррупция, погоди!

UfaTime 10 ноября сообщило, что заниматься профилактикой коррупционных и иных правонарушений в Администрации главы Башкирии будет новый отдел. Рустэм Хамитов подписал указ о создании соответствующего отдела в составе Аппарата межведомственного Совета общественной безопасности РБ. Из документа следует, что отдел будет работать в рамках типового положения об органе субъекта России, утвержденного Владимиром Путиным. Тем же указом Рустэм Хамитов упразднил отдел по реализации антикоррупционной политики Аппарата межведомственного Совета общественной безопасности РБ, который курировал вопросы правонарушений ранее.

Кабинет химии как причина отравления

Ряд СМИ 11 ноября сообщил, что специалисты Роспотребнадзора РБ установили причину массового отравления детей в школе № 1 Бирска. После урока физкультуры учеников пятого класса завели в класс химии. Во время урока пятеро детей почувствовали недомогание. С подозрением на отравление неясной этиологии их доставили в больницу. Оказалось, что сотрудники школы проигнорировали гигиенические нормы и после выходных дней не проветрили кабинет, в котором хранились реактивы. В результате дети были отравлены газами и парообразными веществами. В связи с этим работа некоторых помещений образовательного учреждения была приостановлена на 20 суток. Это время руководству школы дали на устранение нарушений функционирования системы вентиляции. Также директор заведения, где произошло отравление, привлечен к дисциплинарной ответственности.

Управляющий-разорительница

«Комсомольская правда в Уфе» в этот день сообщила, что Арбитражный суд РБ лишил права арбитражного управляющего заниматься своей деятельностью. Ее уличили в том, что она довела до банкротства одного из крупных и успешных сельскохозяйственных производителей Бижбулякского района республики. Дисквалификация арбитражных управляющих применяется судами преимущественно на 6 месяцев. Выяснилось, что арбитражный управляющий не только ходила к парикмахеру за счет банкротного предприятия, работники которого обращались к ней по вопросу погашения долга по зарплате, но и передала сожителю своей дочери залоговое имущество банкрота. Кроме этого, она платила ему за содержание данного имущества. Криминальная схема банкротства хозяйства в настоящее время изучается и правоохранительными органами. В производстве арбитражного управляющего находились предприятия Аургазинского, Бижбулякского, Стерлитамакского, Федоровского районов республики.

Саммит памятнику не помощник

Ряд СМИ 11 ноября сообщил, что в Уфе за 20 лет снесли 140 исторических памятников. На эту тему высказался член ОНФ Александр Лебедев на региональной пресс-конференции, прошедшей накануне. Общественник предложил запретить строительство в историческом центре Уфы. Уфа имеет все возможности для того, чтобы ее включили в перечень исторических населенных мест регионального значения. Нам нужно обязательно сохранить то, что осталось. При правильной организации они могут стать центром российского туризма. Сейчас в Уфе насчитывается больше 800 памятников архитектуры. 200 из них находятся в неопределенном юридическом состоянии. Их нужно поставить на охрану со стороны государства и включить в список исторического наследия. Общественник предлагает разработать комплексный маршрут, который бы имел четкие границы исторического поселения. Эта часть занимает 1/10 часть площади города. В пример ставятся жители Казани, которые гордятся своей историей и памятниками. Татария развивает туризм и становится одним из туристических центров страны. По данным движения «Архзащита», в Уфе только в последние годы стихийные пожары также возникали в доме Шаминых (ул. К. Маркса, 24), в корпусе казарм внутренней стражи (ул. Гоголя, 76−78), здании телеграфа Сахарова (ул. Чернышевского, 61) и доходного дома Видинеевых (ул. К. Маркса, 13 и 15), а также в ожидавшей реконструкции усадьбе Россинских (ул. Валиди, 57). Из перечисленных памятников культуры отреставрировано пока лишь последнее здание, которое находится рядом с новым отелем Sheraton, построенным к саммитам ШОС и БРИКС.

Скользкая Уфа

12 ноября «Уфа1» и ряд СМИ рассказывали, как жители Башкирии пережили последствия ледяного дождя, приведшего к масштабной гололедице. Обледенели тротуары, дороги, машины. Уфимцы делились снимками в социальных сетях. Некоторые маршрутные автобусы сошли с линии. Скользкая дорога стала причиной ДТП, а на границе с Башкирией десятки автомобилей выкинуло на обочину. По утверждениям сотрудников мэрии Уфы, коммунальщики приступили к устранению гололеда. С утра остановки и тротуары посыпались песком. Для этого, по их словам по городу ездили груженные песком КАМАЗы. Однако уфимцы уверяли, что в отдаленных районах Уфы коммунальщики бездействовали. Затем ледяной дождь сменился в Уфе сильнейшим туманом. Онлайн-табло уфимского аэропорта показывало, что регистрация на рейсы идет. Задерживались четыре рейса прибытия: из Самары, Белоярского и два из Москвы. По свидетельствам очевидцев, туман осложнил движение автомобилистов. Видимость на дорогах составляла 150 метров. Управление ГИБДД Башкирии в связи с ухудшением погодных условий, туманом и образованием гололеда на дорогах, рекомендовало водителям без острой необходимости не выезжать за пределы городов, быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, и, при возможности, пользоваться городским общественным транспортом.

Парламентарии против электронных сигарет

«Три шурупа» в этот день сообщили, что депутаты Гособрания Башкирии намерены разработать проект закона, приравнивающий электронные сигареты к табачным изделиям. Председатель Госсобрания Константин Толкачев считает, что оговоренные в антитабачном законе ограничения должны распространяться и на эти современные устройства, поскольку окружающим они доставляют не меньший дискомфорт. По его словам, антитабачный закон не регулирует использование электронных сигарет, поэтому их могут приобретать дети до 18 лет и использовать где угодно. Также электронные сигареты рекламируются безо всяких ограничений. Проще и эффективнее, уверен он, будет приравнять электронные сигареты к традиционным, тем самым распространив на них все предписанные законом ограничения.

Единовременную выплату получат 1,163 млн пенсионеров Башкирии

13 ноября ИА «Башинформ» сообщило, что в январе 2017 года единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей получат 1,163 млн работающих и неработающих пенсионеров Башкирии. На осуществление выплаты потребуется более 5,8 млрд рублей. Выплата будет произведена в беззаявительном порядке на основании документов, содержащихся в пенсионном деле. Обращаться в Пенсионный фонд или подавать заявление не нужно. Законопроектом предусмотрено, если гражданин одновременно получает две пенсии, одна из которых выплачивается Пенсионным фондом, единовременная выплата будет осуществляться территориальными органами ПФР. К примеру, пенсионеры, которые получают одновременно пенсию по линии Министерства обороны РФ и страховую пенсию в ПФР. С 2017 года будет действовать прежний порядок индексации, исходя из фактической инфляции за прошлый год для страховых пенсий и по росту уровня прожиточного минимума пенсионера для пенсий по государственному обеспечению.

6 млн рублей на «Башкортостан новогодний, удивительный» …

Ряд СМИ в этот день сообщил, что Госкомитет по предпринимательству и туризму Башкирии объявил открытый конкурс на разработку, производство и продвижение проекта «Башкортостан новогодний, удивительный 2017». Начальная цена контракта 4,51 млн рублей. Как следует из конкурсной документации, победитель должен разработать целый ряд маркетинговых продуктов. В их числе брендбук, включающий логотип, цветовые решения, концепцию проекта, сувенирную продукцию, дизайн новогодних открыток, подарков, украшения экскурсионных автобусов и др. Сразу после подписания контракта победителю необходимо обеспечить интернет-продвижение в виде размещения контекстной рекламы в соцсетях. Конкурс на техническое обеспечение и реализацию проекта Госкомтуризм объявил отдельно. Подрядчика на заключение госконтракта начальной стоимостью 1,49 млн рублей ведомство планирует отобрать также 1 декабря.

… и 0 рублей на насос для пенсионеров

«Комсомольская правда в Уфе» 13 ноября сообщила, что в деревне Ново-Казанка Белебеевского района жители Башкирии написали обращение в соцсетях: в нем утверждается, что люди там живут без еды и воды. Единственный магазин недавно закрыли. И теперь, чтобы купить хлеба и соли, нужно идти пешком 4 км. Из-за отсутствия воды в деревне пенсионеры вынуждены собирать снег с крыш. Специального насоса ни у кого нет, как и средств для его покупки. Раньше сами бабушки покупали насосы, но дешевая техника быстро выходила из строя. Сельсовет помочь не смог: говорят, что денег нет и насос для воды снова придется покупать самим.