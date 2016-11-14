Холм, Новгородская область, 14 ноября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. В Новгородской области организовано проведение доследственной проверки по факту смерти 29-летней жительницы города Холм в больнице. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, об этом исполняющей обязанности руководителя СУ СКР по Новгородской области Екатерине Гилиной сегодня, 14 ноября, на личном приёме сообщила родственница умершей.

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По предварительной информации, 29-летняя жительница города Холм Новгородской области в сентябре 2016 года встала на учёт по беременности в Холмской ЦРБ. 31 октября она почувствовала себя плохо, и около 2 часов ночи на скорой помощи была доставлена в Холмскую ЦРБ с подозрением на внематочную беременность. Спустя несколько часов женщину перенаправили для оказания медицинской помощи в Старую Руссу, где по приезду она скончалась.

«В ближайшее время следователями СКР будут назначены ряд независимых исследований в экспертных учреждениях, в том числе по обоснованности и правильности оказания медицинской помощи женщине», — сообщили в пресс-службе ведомства.