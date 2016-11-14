Москва, 14 ноября, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Российская компания «Русснефть» разместит на Московской бирже до 20% обыкновенных акций в рамках первичного публичного предложения (IPO). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Russneft.ru Добыча нефти

Планируется разместить акции в текущем квартале. Ожидается, что акции «Русснефти» будут включены в котировальный список высшего уровня Московской биржи.

«Русснефть» и акционер компании Belyrian Holdings Limited, бенефициарами которого являются члены семьи Гуцериевых, планируют принять обязательства по запрету на новые выпуски и продажу акций (с некоторыми стандартными исключениями) на срок 180 дней после предложения», — говорится в сообщении.

Владелец компании Михаил Гуцериев уточнил, что «Русснефть» развивалась не так, как другие компании. Она «развивалась органически» и достигла «существенной базы запасов с уровнем свыше 200 млн тонн» на сегодняшний день.

Компания, по словам Гурциева, провела существенную оптимизацию портфеля активов и запустила «программу повышения операционной эффективности». Также проводится оптимизация структуры капитала, а это позволяет снизить долговую нагрузку.