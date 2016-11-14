Вильнюс, 14 ноября, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Компетентные европейские учреждения фиксируют новые случая заболевания птичьим гриппом в Дании, Нидерландах и Венгрии, сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 ноября, в Государственной продовольственно-ветеринарной службе Литвы.

Окрашенное изображение в просвечивающем электронном микроскопе вируса птичего гриппа

В Венгрии вспышка болезни возникла в хозяйстве, где содержались 21 500 птиц. Птичий грипп был найден у 500 особей. Все птицы были вырезаны и безопасно уничтожены. В Дании болезнь диагностирована одной утке, найденной в Копенгагене, и 10 уткам на острове Мен, недалеко от города Стеге. В Нидерландах птичий грипп диагностирован трем мертвым хохлатым ныркам и двум уткам. «Птиц нужно держать в закрытых помещениях и беречь от контактов с дикими птицами, для питья нельзя использовать воду из открытых водоемов, в хозяйства не рекомендуется впускать посторонних лиц, недезинфицированные транспортные средства», — подчеркивает заместитель заведующего Отделом скорой деятельности Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы Паулюс Бушаускас, который не исключает, что болезнь может перейти в Литву.

Вирус птичьего гриппа не вызывает большого риска для здоровья людей, однако для птиц смертелен. Птицы, подхвативший птичий грипп, апатичны, пассивны, сидят, опустив крылья, не координируют движения, не откладывают яйца, тяжело дышат, у них синеет загривок, отекают ткани головы и шеи, на коже ног возникают кровоподтеки.