Барнаул, 14 ноября, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Прожиточный минимум для пожилых людей в 2017 году составит 8363 рубля. Об этом сегодня, 14 ноября, со ссылкой на соответствующий региональный закон, сообщает Главное управление по труду и социальной защите.

Светлана Шаповалова Пенсионер из алтайского села Михайловка (Топчихинский район) 80-летий Петр Пазушкин

Напомним, ИА REGNUM уже сообщало, что аналогичный размер величины прожиточного минимума устанавливался в регионе и на 2016 год. А годом ранее этот минимум для пенсионеров составлял 7213 рублей.

«Прожиточный минимум пенсионера необходим для определения размера социальной доплаты к пенсии. Социальная доплата к пенсии устанавливается всем неработающим пенсионерам в случае, если общая сумма их материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ», — напоминает главсоцзащита.