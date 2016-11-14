Вильнюс, 14 ноября, 2016, 14:17 — ИА Регнум. В продукции одного из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Литвы Biovela, предназначенной для рынка Латвии, обнаружена бактерия E. coli (кишечная палочка), в связи с чем литовские ветеринары приступили к тщательной проверке продукции компании. Глава Biovela Жильвинас Лянктайтис сегодня, 14 ноября, проинформировал литовское агентство BNS, что предприятие из торговых сетей Латвии изъяло всю продукцию, в которой обнаружена бактерия.

Dreblow Колбаса

Замдиректора Государственной продовольтсвенно-ветеринарной службы Литвы Видмантас Пауласкас заявил BNS, что ведется расследование, имеется ли эта бактерия в другой продукции предприятия, его результаты должны быть представлены в среду, 16 ноября. «Если не ошибаюсь, в Латвию было отправлено 80 кг колбас, в которых обнаружена бактерия. В Литву эта партия не попала, но, несмотря на это, начато детальное расследование. Взяты дополнительные пробы. (…) Постараемся как можно быстрее провести расследование, в среду у нас должны быть уже предварительные результаты», — сказал BNS Паулаускас. Он утверждает, что не хочет рассуждать, как бактерия могла попасть в продукцию, но не исключил, что причиной могло стать некачественное сырье.

Представительница ветслужбы Юргита Савицкайте заявила BNS, что сейчас главная цель — выяснить, из какого сырья изготовлены колбасы.

Латвийские ветеринары в пятницу сообщили, что нашли бактерии E. coli в колбасах Majas Desa предприятия Biovelа, срок годности которых заканчивается 22 января 2017 года. Представительница латвийской ветслужбы Ильзе Мейстере утверждала, что бактерия может вызвать понос. В пятницу, 11 ноября, представители латвийских торговых сетей Maxima, Rimi, Aibė и Тop заявили, что у них в продаже не было этих колбас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первый случай экспорта зараженной литовской продукции. Ранее зараженные пельмени пытались поставлять в Россию. В продукции компании фирмы Judex были обнаружены опасные для здоровья бактерии. Экспорт продукции в Россию был остановлен, после чего началась реализация продуктов на местном, литовском, рынке.

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