Токио, 14 ноября, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Многие обладатели новой PlayStation 4 Pro от Sony столкнулись с отказом устройства работать вместе с рядом моделей телевизоров. Пользователям предложено временное исправление, сообщает PlayGround.ru.

Beardycast.com PS4 Pro

Телевизоры таких производителей, как LG, Samsung, Sony, Philips и Vizio не могут обеспечить вывод сигнала от консоли на экран. При этом иногда одна и та же модель телевизора может принять сигнал от устройства, а может отказаться работать.

Пользователи пишут многочисленные жалобы на форумах компании. Специалисты Sony работают над полноценным обновлением, призванным устранить ошибку.