Тбилиси, 14 ноября, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Причиной падения курса национальной валюты Грузии — лари — премьер-министр Георгий Квирикашвили называет «позитивный», по его же определению, процесс: рост импорта, обусловленный ростом потребления в стране, а также тот факт, что экспорт не может угнаться за импортом из-за падения цен на основных экспортных рынках.

Сто лари

По информации пресс-службы правительства Грузии, комментарий по поводу неуклонного падения курса лари, особенно активизировавшегося после парламентских выборов, премьер сделал в селе Бакурцихе (регион Кахети), где открыл восстановленный дом-музей Сараджишвили и новую гостиницу.

«Происходящие сегодня изменения курса лари обусловлены тем, что объемы импорта очень выросли, так как значительно выросло потребление в стране. Количественно увеличился и экспорт, но из-за того, что цены на основных экспортных рынках очень сильно упали, экспорт не смог угнаться за импортом. И в этом причина того, что происходит», — пояснил Георгий Квирикашвили.

По его же информации, правительство уже начало определенные мероприятия по корректированию импорта, и курс лари обязательно будет стабилизирован.

«Я очень надеюсь, что в последующие месяцы лари обязательно окрепнет, по всей логике, так это и должно быть. Мы также планируем определенные шаги, определенные регуляции для того, чтобы помочь стабилизации и укреплению лари», — заявил Квирикашвили и пообещал, что в ближайшие дни правительство огласит те шаги, которые собирается предпринять с целью стабилизации ситуации на валютном рынке.

По его словам, процесс оздоровления уже идет, и он обязательно станет необратимым.

По официальным данным Нацбанка Грузии, курс лари на 14 ноября 2016 года составляет $1 — 2,4899 лари. 8 октября текущего года он составлял $1 — 2,3337 лари, 13 октября вырос до $1 — 2,3527 лари, 27 октября перевалил за отметку $1 — 2,4 лари, после чего продолжает неуклонно расти.

Отметим, что 1 января текущего года курс лари составлял $1 — 2,3966 лари, а 14 ноября прошлого года достигал $1 — 2,4018 лари.

Оппозиционно настроенные к властям эксперты основной причиной падения курса лари считают неправильную экономическую и финансовую политику правительства Георгия Квирикашвили.