Барнаул, 14 ноября, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Отныне принять участие в государственной региональной программе «Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 — 2020 годы могут студенты выпускного курса, которые учатся за рубежом и планируют переехать и устроиться на работу на территории Алтайского края. Соответствующие изменения утверждены, согласно поправкам, — поясняет сегодня, 14 ноября, официальный сайт региона.

Светлана Шаповалова В Алтайском крае ждут приезда выпускников вузов по программе «Переселение соотечественников»

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, действует в крае с 2010 года. В официальном сообщении на этот счет отмечается, что Алтайский край входит в пятерку регионов СФО, пользующихся стабильно высоким интересом у соотечественников. За период реализации программы в регион прибыли более 8,5 тыс. соотечественников (с учетом членов семей). Трудовой или предпринимательской деятельностью заняты 62,3% от числа прибывших граждан трудоспособного возраста, 15,5% от числа прибывших участников программы (550 человек) — студенты вузов и колледжей Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года Правительство РФ выделило Алтайскому краю более 3,5 млн рублей субсидий на оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. На эти средства краевые власти намерены оказать поддержку 1050 участникам программы. В частности, речь идет об оказании поддержки прибывшим соотечественникам на этапе их первичного обустройства в крае: компенсацию затрат на оплату найма жилья; поддержку семей с детьми до полутора лет и многодетных семей; повышение квалификации или переобучение переселенцев с целью гарантированного трудоустройства и другие нужды.