Пекин, 14 ноября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Стоимость смартфона YotaPhone 2 российского производства в Китае упала до рекордных значений. Приобрести устройство на местной интернет-площадке можно более чем вдвое дешевле, сообщает «Экономика сегодня».

Hdsar.com YotaPhone 2

Так, на Gearbest первый отечественный смартфон, оснащенный двумя сенсорными экранами, предлагают за 7 899 рублей, в то время как в России его стоимость составляет около 19 тыс. рублей. Ситуация объясняется просто, отмечает издание: ранее смартфоны YotaPhone 2 выпускала фабрика в городе Сучжоу, подрядчиком выступала Hi-P.

Компания, будучи не очень известной, сотрудничала с BlackBerry, Apple, Amazon и Motorola. Однако в 2015 году в связи с разногласиями между Hi-P и Yota Devices производством занялась ZTE.