Махачкала, 14 ноября, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Республика Дагестан задолжала за потребленный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» более 30,8 млрд рублей. Республика накопила самый большой долг из всех субъектов Северного Кавказа.

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Общая же сумма задолженности пяти республик СКФО составляет более 53 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе газовой компании. От этой суммы задолженность населения составляет почти 37,9 млрд рублей, еще более 10,7 млрд рублей задолжали теплоснабжающие компании.

Между тем жители Дагестана жалуются на искусственное завышение показателей счетов компанией-поставщиком. В мае 2016 года управление Роспотребнадзора по Дагестану выявило нарушения в работе ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск».

Компания завышала количество проживающих по адресу жильцов, чтобы собрать больше денег за услуги. Так, в информационном листе компании по одной из квартир в Махачкале, где проживал всего один человек, указана информация о 10 жильцах.

В сентябре текущего года управление Роспотребназора по РД выявило, что одному из жителей Акушинского района незаконно зачислили долг в размере шести миллионов рублей, несмотря на то, что он стабильно платил за газ. В том же районе деньги, уплаченные за газ жителями одного из сел, не поступали на их лицевые счета. По данному факту в Управлении по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД Дагестана было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

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В Дагестане выявили факты завышения данных в счетах за газ

Отметим, прирост задолженности за газ в СКФО за девять месяцев текущего года составил 6,7 млрд рублей. Однако в результате принятых мер по выявлению незаконных врезок в газопровод, введению новых и удобных сервисов оплаты за газ в третьем квартале удалось уменьшить задолженность на два миллиарда рублей по сравнению со вторым кварталом текущего года, сообщает «Газпром межрегионгаз Пятигорск».

По информации гендиректора ПАО «Газпром» Кирилла Селезнева, платежная дисциплина региона будет влиять на работу по газификации региона. Большой проблемой для поставщиков газа, по его словам, являются потери газа и неплатежи, в основном на Северном Кавказе.

На 1 января 2016 года в целом по России просроченная задолженность составляла 65,6 млрд рублей, из нее — 52,5 млрд рублей принадлежит СКФО. Основная причина образования задолженности, по мнению Селезнева, это несанкционированный отбор газа в результате подключений к системе, вмешательство в работу счетчиков, а также «особенности взаимоотношений и менталитета Северо-Кавказского региона».