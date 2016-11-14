Нижний Новгород, 14 ноября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде произошел пожар на строительной площадке стадиона, который возводится к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

hansbenn Пожар

По данным регионального ГУ МЧС РФ возгорание произошло в строительной бытовке около 10:00. Пожарные расчеты были на месте уже через 6 минут после поступления сигнала. Еще 7 минут им понадобилось, чтобы потушить пожар.

Строительная бытовка, где был расположен очаг возгорания, сгорела. Никто из людей не пострадал.

По предварительной версии, пожар произошел из-за нарушения правил обращения с электроприборами.