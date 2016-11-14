Киев, 14 ноября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. В понедельник, 14 ноября, в Киеве на заседании согласительного совета Верховной рады произошла потасовка между лидером Радикальной партии Олегом Ляшко и руководителем фракции «Оппозиционный блок» Юрием Бойко. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Скриншот с видео Бойко ударил Ляшко на заседании Драка Бойко и Ляшко

В ходе своего выступления главный «радикал» Украины обвинил представителей «Оппозиционного блока» в получении «инструкций из Москвы».

«Бойко с Левочкиным ездят по московским обкомам, инструкции получают в Кремле, — сказал Ляшко. — Другие ездят по брюссельским обкомам. Когда в село к людям поедете, когда к шахтерам, к металлургам, а не ЦУ получать по заграницам?»

При этом лидер Радикальной партии публично обратился к СБУ с вопросом: почему представители «Оппозиционного блока» «ездят по москвам и до сих пор не в тюрьме?»

После этих слов руководитель фракции «Оппозиционный блок», который сидел рядом с Ляшко, поднялся со своего места, схватил лидера Радикальной партии за голову и нанес ему удар кулаком. Потасовка длилась несколько секунд, после чего Ляшко продолжил свое выступление.