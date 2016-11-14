Ставрополь, 14 ноября, 2016, 13:45 — ИА Регнум.



stevepb Финансовые документы

Авторство лучшего в России учебника по финансам признано за преподавателями Ставропольского государственного аграрного университета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СтГАУ.

Такое решение принято по итогам Всероссийского инновационного общественного конкурса на лучший учебник, учебное пособие и монографию. Конкурс проводится Межрегиональным центром инновационных технологий в образовании, Росстандартом, научно-методическим периодическим журналом «Концепт» (г. Киров).

«Лучший учебник (учебное пособие) для вузов и послевузовского образования»: «Финансы» разработали преподаватели учётно-финансового факультета аграрного вуза Ирина Глотова, Елена Томилина, Ольга Углицких, Юлия Клишина. Авторы этого учебника отмечены также специальной номинацией «За результаты плодотворной научно-исследовательской деятельности».

Ученые факультета вуза также оказались авторами лучшей научной монографии «Финансовые и учётно-аналитические аспекты развития современной экономики», в составе авторского коллектива которого 20 преподавателей.

Учебные работы преподавателей аграрного вуза Ставрополья стали также лауреатами конкурса в номинации «Лучший учебник (учебное пособие) для вузов и послевузовского образования» (издание «Теория бухгалтерского учёта: практикум» (авторы — Ольга Сытник, Наталья Кулиш, Сергей Тунин); в номинации «Лучшая научная монография» («Финансовая безопасность государства и бизнеса» (авторский коллектив из восьми преподавателей).

Как сообщается на официальном сайте конкурса, всего в нем участвовало 181 научное издание, среди которых монографии, учебники и учебные пособия. За звание лучшего учебника для вузов боролись 102 издания, а за лучшую монографию — 59. Для дошкольников на конкурс поступили два учебника и 18 школьных боролись за звание лучших.

Победителями признаны учебно-методическое пособие «Букварь Обучение чтению с нуля детей от 5 до 7 лет, школьные учебники Конституционное право России (авторы — Валентина Комарова, Мария Варлен, Валериан Лебедев, Наталья Таева), Сестринское дело и сестринский уход автора Тамары Обуховец и Безопасность жизнедеятельности для медицинских колледжей и училищ с авторством из 14 преподавателей.

Для вузов лучшими признаны 17 учебников и 11 монографий. Участие в конкурсе обеспечило победителям и лауреатам дипломы, повышение числа публикации и цитирования, участие в оценке эффективности деятельности научно-исследовательских организаций и научных журналов, долгосрочное пребывание изданий-победителей и лауреатов в научном обороте и продвижение на современном книжном рынке.

Участникам конкурса также предоставляется возможность получить сертификат соответствия Росстандарта на средство обучения со скидкой 50%.