Лондон, 14 ноября, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Швеции Ингрид Исгрен прибыла в посольство Эквадора в Лондоне, чтобы принять участие в допросе Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в связи с расследованием дела об изнасиловании, сообщает 14 ноября Reuters.

Верещагин Василий. Допрос перебежчика. Около 1901

Вести допрос будет прокурор из Эквадора, рядом с ним будет находиться Генеральный прокурор Швеции. Кроме того, у Ассанжа возьмут образцы ДНК.

Напомним, в 2010 году был заочно выдан ордер на арест Ассанжа в связи с уголовным делом об изнасиловании. С 2012 года главный редактор WikiLeaks живет в посольстве Эквадора в британской столице.

22 января 2016 года рабочая группа ООН по незаконному лишению свободы (UNWGAD) признала лишение свободы Ассанжа безосновательным.

В октябре 2016 года Ассанж получил отказ от прокуратуры Швеции, когда просил временно отменить ордер на арест с целью посещения похорон.