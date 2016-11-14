Челябинск, 14 ноября, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Создание маршрутной сети общественного транспорта Челябинска будет основано на приоритете в развитии трамвайного движения. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Falkenpos Трамвай

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Челябинске разрабатывается новая схема маршрутной сети. Её создаёт Челябинский институт генерального плана и транспорта, который победил в конкурсе, объявленном администрацией Челябинска. Готовая новая схема движения общественного транспорта должна быть представлена к 19 декабря.

«Сегодня на аппаратном совещании в администрации Челябинска начальник управления транспорта Роман Болотов доложил, что было проведено рабочее совещание с разработчиком маршрутной сети. Приоритет в развитии общественного транспорта было решено отдать трамвайному движению. Трамвай решено сделать основным транспортным средством, поскольку существует определенный подвижной состав, который может выезжать на линии. Его много, его можно отремонтировать. Также существует определенное удобство использования трамваев от пробок», — сообщила пресс-секретарь городского управления муниципальным транспортом администрации Челябинска Валентина Богомазова.

В отношении наличия в трамвайном парке необходимого транспорта, в управлении муниципальным транспортом Челябинска пояснили, что будет прорабатывать вопрос участия в разных федеральных программах, для того чтобы постепенно приобретать новый подвижной состав. При этом изменения коснутся и челябинских маршруток, которых на текущий момент больше, чем других видов транспорта, перевозящих горожан.

«Главная наша цель — это не сокращение единиц, а сокращение дублирующих маршрутов. Получается, что в каких-то районах маршруток нет, а в каких-то они дублируют муниципальные маршруты. Стоит задача перераспределить маршруты по городу, которые сейчас есть, согласно потребностям пассажиров», — сказала Валентина Богомазова.

Другой важный параметр функционирования общественного транспорта — цена за проезд, по словам представителя управления муниципального транспорта, останется в неизменном виде, по крайней мере, на ближайшую перспективу.

«Про повышение цены на проезд говорить преждевременно. Нужны другие инструменты для того, чтобы поддерживать муниципальный транспорт», — отметила пресс-секретарь.

Отметим, эффективность использования трамвая зачастую снижается из-за заторов на улицах города. Чиновникам предстоит либо бороться с пробками, либо изолировать трамвайные пути от автомобильного транспорта.