Москва, 14 ноября, 2016, 13:36 — ИА Регнум. С одного из крупнейших в мире сайтов знакомств AdultFriendFinder похищены данные более 400 млн пользователей, сообщает сайт Vc.ru.

Ivan David Gomez Arce Хакер

Отмечается, что взлом столь большого количества аккаунтов — самая крупная в этом году утечка данных. Хакерам удалось расшифровать более 99% паролей.

Уточняется, что всего в базе данных 412 млн пользователей. Речь идёт о следующих сайтах: iCams.com, Cams.com, AdultFriendFinder.com, Stripshow.com, Penthouse.com.

Как полагают эксперты, расшифровать пароли позволила найденная ранее уязвимость сайта AdultFriendFinder, получившая название local file inclusion — PHP-инъекции.