Москва, 14 ноября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Количество автобусных остановок нового поколения в Москве увеличится до 200 до конца 2016 года, заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

921563 Остановка общественного транспорта

«137 павильонов нового поколения уже установлено в Москве. До конца года по всему городу их будет уже около 200», — отметил глава Дептранса.

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Чиновник также уточнил, что большую часть из 25 остановочных павильонов разместят в центре Москвы, на Садовом и Кремлевском кольцах. По его словам, большинство остановок оборудуют видеонаблюдением, бесплатным Wi-Fi, USB-портами для зарядки гаджетов. В павильонах разместят несколько карт и схем, чтобы пассажиры могли оперативно построить маршрут.

«Работы по их установке и подключению уже начались», — добавил Ликсутов.

Напомним, что в Москве регулярно подвергаются редизайну, то овощные павильоны, газетные, табачные и киоски мороженного. В этот ряд можно смело поставить и неоднократную смену дизайна городских остановок наземного общественного транспорта. Так, в 2013 году на Тверской улице установили 6 павильонов с интерактивными табло, с помощью которых можно было узнать, сколько минут осталось до прибытия нужного автобуса. Эта инновация обошлась городу в 18 млн рублей. В 2014 году ГУП «Мосгортранс» установил более 3 тысяч павильонов нового образца, тогда на это было выделено более 2 млрд рублей. Если старые остановочные павильоны из стекла и стали обходились городской казне в 660 тысяч рублей, то стоимость нового ультрасовременного павильона очевидно значительно выше. И по всей видимости это не последний эксперимент столичных властей такого рода.