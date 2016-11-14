Владимир, 14 ноября, 2016, 13:26 — ИА Регнум. В Законодательное собрание Владимирской области внесен проект регионального бюджета на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт областного парламента. Согласно документу, бюджет области на 2017 год спланирован с дефицитом 2,3 млрд рублей. Доходы бюджета должны составить примерно 47,8 млрд рублей, расходы — 50,1 млрд рублей.

Купец, считающий деньги (фрагмент). Борис Кустодиев. 1918

При этом основными доходными статьями остаются налоги на доходы физлиц, налог на прибыль организаций, а также налог на имущество организаций и акцизы.

«Почти 70% доходов областного бюджета сформировано за счет налога на доходы физических лиц (36%) и налога на прибыль организаций (30%)», — говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

Среди расходов большую долю составляют расходы на социальную сферу — почти 68%. При этом, к примеру, расходы на образование по сравнению с 2016 годом в 2017 году будут увеличены на 10%. Так, на эту статью расходов выделено 12,2 млрд рублей.

Также в документе спланирован и верхний предел госдолга области: к 1 января 2018 года госдолг не должен превышать 5,8 млрд рублей. В 2018 и в 2019 годах размер госдолга может вырасти. Так, к 1 января 2019 года он должен составлять не более 8,3 млрд рублей, а к началу 2020 года — не более 10,9 млрд.

При этом, если сравнивать документ с проектом бюджета на 2016 год и плановый период 2017—2018 годов, верхний предел госдолга даже понизился. В прошлогоднем проекте госдолг имел верхний предел 9,6 млрд рублей (2017 год), а на 2018 год — 12,2 млрд рублей.

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ИА REGNUM напоминает, что губернатор Владимирской области Светлана Орлова в конце сентября 2016 года заявила о том, что госдолг Владимирской области — один из самых низких в ЦФО. На каждого жителя приходится всего по 4,1 тысячи рублей. По данным Минфина РФ, на 1 октября 2016 года госдолг региона составлял примерно 3,3 млрд рублей.