Новосибирск, 14 ноября, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Представители новосибирской общественности потребовали, чтобы мэрия города отменила закупку 18 китайских автобусов муниципальным предприятием «Пассажиртрансснаб» на сумму более 143 млн рублей, сообщил ИА REGNUM председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Invest.novo-sibirsk.ru Новосибирские активисты требуют, чтобы мэрия отменила закупку 18 автобусов

Под письмом на имя мэра города Анатолия Локтя и председателя совета депутатов Дмитрия Асанцева подписались депутат Законодательного собрания области Алексей Александров, члены общественной палаты региона Евгений Митрофанов и Александр Бакаев, председатель Авто-Мото-Ассоциации Владимир Кириллов, председатель общественного совета при министерстве транспорта области Алексей Носов и сам Ростислав Антонов.

Авторы обращения полагают, что «данная сделка противоречит российскому законодательству в части запрета на закупку продукции транспортного машиностроения иностранного производства для государственных и муниципальных нужд». Эта мера, согласно тексту письма, направлена, в первую очередь, на импортозамещение в государственном и муниципальном секторе и стимулирование спроса на отечественную продукцию гражданского машиностроения. Запрет касается автобусов, троллейбусов и трамваев. При этом, указывается, что Он (запрет) не распространяется на закупку иностранных средств транспорта и техники, произведенных в Белоруссии, Казахстане и Армении.

«Стоит отметить, что мэр Новосибирска неоднократно подчеркивал важность развития торгово — экономических связей с республикой Беларусь, однако, когда речь зашла о крупной сделке, а не о ярмарке в центре Новосибирска белорусским производителям предпочли китайских. Также вызывает вопрос стоимости приобретаемой техники, так как отечественные аналоги можно приобрести по аналогичной цене либо дешевле», — отмечается в обращении.

Представители общественности считают, что субсидирование этой сделки направлено на «обход» закона, так как она осуществляется не для собственных нужд «Пассажиртрансснаба» города, а для обеспечения муниципальных нужд города. Причем вызвал вопрос у общественных активистов момент, что состояние внутригородского автопарка Новосибирска требует срочного обновления и модернизации, а автобусы приобретаются для междугороднего сообщения.

Как уточнил ИА REGNUM Ростислав Антонов, вся эта картина заставляет задуматься о коррупционной составляющей сделки. «На мой взгляд она (коррупционная составляющая) весьма вероятна», — подчеркнул общественный активист.

Авторы письма, потребовали немедленной отмены аукциона и выноса на рассмотрение совета депутатов города данного обращения, с проработкой вопроса в профильных комиссиях — по муниципальной собственности, городскому хозяйству, бюджету и налоговой политике.

Мэрия Новосибирска на претензии представителей общественности пока не отреагировала, редакция ИА REGNUM направила в городскую администрацию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Отметим, что открытый аукцион на поставку автобусов KING LONGXMQ6127C и KING LONG XMQ6800 или их эквивалентов муниципальное пассажирское предприятие «Пассажиртрансснаб» объявило в начале ноября текущего года. Поставка автобусов будут осуществляться отдельными партиями. Пять автобусов KINGLONG XMQ6127C и два автобуса KING LONG XMQ6800 должны поступить заказчику до 20 декабря 2016 года, еще четыре и семь соответственно — в течение 75 дней с момента подписания договора.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 ноября, аукцион состоится 29 ноября.