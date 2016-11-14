Москва, 14 ноября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Сбербанк с понедельника, 14 ноября, снизил ставки по некоторым видам потребительских кредитов. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщила директор департамента розничных нетрансакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова.

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«По самым востребованным продуктам потребительского кредитования (кредит с поручительством и без) мы устанавливаем всего 2 фиксированные ставки, причем в большинстве случаев ставка для зарплатных клиентов и новых клиентов Сбербанка одинакова», — говорит представительница Сбербанка.

При этом Алымова добавила, что дисконт по сравнению со ставками базовой линейки составляет до 7 процентных пунктов.

Ставки составят: по «потребительскому кредиту без обеспечения» — 14,9% и 16,9%, по «потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» — 13,9% и 15,9%, по «потребительскому кредиту на рефинансирование кредитов» — 13,9%, 14,9% и 15,9%.