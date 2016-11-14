Лион, Франция, 14 ноября, 2016, 13:24 — ИА Регнум.



stevepb Наркотики

Руководство одного из ночных клубов французского Лиона было вынуждено эвакуировать в ночь с 11 на 12 ноября посетителей своего заведения из-за того, что у четырех человек случалась передозировка, сообщает BFVTV.

Инцидент произошел около двух часов ночи в известном ночном клубе Au Sucre, когда четырем посетителям стало плохо. Менеджер заведения приказал незамедлительно освободить помещение, в котором находилось около 700 посетителей.

Экстренные службы быстро заподозрили передозировку синтетическим наркотиком. По словам пострадавших, у них произошла несовместимая реакция наркотика и алкоголя. Двое из них по-прежнему находятся в больнице.