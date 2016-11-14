Барнаул, 14 ноября, 2016, 13:23 — ИА Регнум. В Алтайском крае объявлено о стабильном росте номинальной заработной платы. По данным Главного управления экономики и инвестиций, за январь-сентябрь 2016 года этот показатель оказался самым высоким (начиная с января 2015 года) и составил 20 тысяч 408 рублей, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Светлана Шаповалова Алтайские работники. АПК

В сентябре 2016 года номинальная заработная плата увеличилась на 7% — до 20 тысяч 873 рублей. Наибольший рост показателя за период зафиксирован в таких отраслях экономики, как сельское хозяйство (109,4%), обрабатывающие производства (107,9%), здравоохранение (107,1%), добыча полезных ископаемых (109,5%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (109,8%).

Как сообщили ИА REGNUM в Главэкономики, эта тенденция является устойчивой. Подсчитано, что уровень реальных располагаемых денежных доходов и реальной заработной платы в регионе за последнее десятилетие возрос в 1,7 раза, что превышает среднероссийские показатели (в 1,5 раза увеличились доходы, в 1,6 раза — заработная плата).

В мае 2016 года ИА REGNUM со ссылкой на Алтайкрайстат сообщало, что самая большая среднемесячная зарплата по полному кругу предприятий складывалась в сфере железнодорожного транспорта — 41 624 рублей. На второе место квартального «зарплатного рейтинга» 2016 года вышла финансовая деятельность. Среднемесячная зарплата в этой сфере за январь-март 2016 года составила 39 866 рубля. А самыми низкооплачиваемыми работниками были те, кто занят в гостиничном бизнесе: зарплата там составила 11 824 рубля.