Москва, 14 ноября, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на минимальных уровнях с августа месяца по мере того как добыча в странах ОПЕК растет, а шансы на соглашение о сокращении производства на встрече в Вене 30 ноября расцениваются рынком как невысокие, считает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.

Нефтяная скважина

«По официальным данным, опубликованным сегодня, 14 ноября, Иран увеличил добычу на трех западных месторождениях до 250 тысяч баррелей в октябре с 60 тысяч месяцем ранее. Это одно из самых масштабных одномесячных увеличений с момента снятия санкций. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и его коллега из Алжира на выходных провели встречу, на которой обсуждали возможность сокращения добычи и необходимые для этого механизмы. По ее итогам, оба участника переговоров выразили оптимизм относительно возможности достичь соглашения 30 ноября в Вене», — пояснил Полховский.

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«На сложившемся сейчас пессимистичном фоне цены на Brent могут закрепиться ниже 45 долларов и даже проверить на прочность поддержку в области 40 долларов за баррель. Однако, это уже будут возможности для долгосрочных длинных позиций. Мировая нефтяная отрасль едва-едва держит текущий низкий уровень цен. Инвестиции существенно сократились, бюджеты стран ОПЕК балансируются плохо. Все это существенные фундаментальные поводы для роста в долгосрочной перспективе», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 ноября, стоимость нефти в понедельник снижается, продолжая отыгрывать данные об увеличении объемов добычи нефти ОПЕК, а также о росте числа буровых установок в США. По состоянию на 08.48 мск стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,01%, до 44,75 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась на 0,21%, до 43,32 доллара за баррель.