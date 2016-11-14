Астрахань, 14 ноября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. В Астрахани за прошедшие выходные произошли два случая падения детей из окон. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 14 ноября, один из них оказался смертельным.

Imenno.ru Открытое окно

Трагедия разыгралась в Советском районе областного центра. Двухлетняя девочка упала из окна с высоты девятого этажа дома по улице Звездной. В этот момент мать девочки отвлеклась на телефонный звонок. Малышка облокотилась на москитную сетку, упала вниз и разбилась. В ведомстве отметили, что забраться на подоконник ребенок мог без труда.

А накануне подобный инцидент произошел в Трусовском районе Астрахани. 10-летняя девочка выпала из окна третьего этажа частного дома по улице Матюшенко. Ребенок был доставлен в больницу. Медики предварительно диагностировали у маленького пациента перелом позвоночника.

В настоящее время обоими случаями занимаются следователи. Проводится проверка.

Добавим, что из-за участившихся случаев падения детей из окон СКР предложил ужесточить требования к производителям окон. Так, с 1 сентября текущего года вступило в действие изменение, утвержденное приказом Росстандарта, к ГОСТ «Блоки оконные. Общие технические условия». Теперь все окна в школах, детсадах и жилых домах должны быть укомплектованы замками безопасности, обеспечивающими блокировку открывания створки.