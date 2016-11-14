Рыбинск, Ярославская область, 14 ноября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области «Единая Россия» намерена исключить из своих рядов двух депутатов городского муниципального совета — Владимира Пахарева и Дмитрия Бондарева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Рыбинском муниципальном совете.

Игорь Громов Рыбинск

Вопрос об исключении будет рассмотрен сегодня в 16.00. Его инициировал депутат Ярославской областной думы, экс-мэр Рыбинска Евгений Сдвижков. Депутатам ставят в вину нарушение партийной дисциплины.

«Если фракция проголосовала, то, согласно положению о фракции, депутат должен голосовать так же. Если человек считает, что фракция идет не туда, то он может написать заявление о выходе из фракции и приостановить членство в партии. Получается когнитивный диссонанс — партия поддерживает человека на выборах, он не собирает подписи, а потом игнорирует мнение партии. Я не говорю о том, что все хорошо и критики быть не должно. Критика должна быть, но должна быть и партийная дисциплина», — считает заместитель председателя Рыбинского муниципального совета, член «Единой России» Александр Соколов.

По мнению Александра Соколова, «проштрафившиеся» депутаты в последнее время несколько раз высказывали позицию, отличную от мнения большинства: так Владимир Пахарев вышел с предложением каждое изменение местного бюджета проводить через процедуру публичных слушаний. Это, как считает Соколов, создало бы проблемы для исполнительной власти. Также депутаты выступили с критикой исполнения программы «Благоустроим область к юбилею», в то время как фракция предлагала дать мэрии еще неделю на завершение работ. Сами исключаемые депутаты с обвинениями коллег не согласны.

«Если это так, то получается — депутаты, поднимающие злободневные вопросы, ранее озвученные врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым, недостойны быть членами партии. В тоже время в совете есть депутаты, которые фактически «кинули» своих заказчиков (это подтверждено решениями суда), но по-видимому их политсовет считает достойными членами «Единой России», — сказал порталу в интервью порталу ryb.ru депутат Рыбинского муниципального совета Дмитрий Бондарев.

Отметим, что исключаемые народные избранники считаются членами неофициальной группы в совете, которая не поддерживает нынешнего мэра Рыбинска Дениса Добрякова. Ранее из партии был исключен депутат Игорь Палочкин, также нелояльный действующему главе. Это произошло после громкого скандала, когда народный избранник эвакуировал машину соседки, которая якобы заняла «его» место на парковке во дворе. Правда, тогда политсовет лишил партбилета Палочкина лишь со второго раза.